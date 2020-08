Fase 3: Provenzano, 'concentrazione crea contraccolpi, ristabilire sviluppo più diffuso'

28 agosto 2020 a

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Il modello che prevede una grande concentrazione intorno ad alcune aree urbane "rischia di creare contraccolpi economici, sociali e demografici. E' compito della politica nazionale colmare questi divari che se non vanno affrontati possono contribuire a una ascesa dei nazionalismi e dei populismi. Bisogna ristabilire uno sviluppo più diffuso". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano a 'In Onda' su La7.