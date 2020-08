28 agosto 2020 a

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Bisogna avere una grande fiducia nei nostri insegnanti, nei nostri docenti e nei nostri professori: quelli che conosco io non vedono l'ora di tornare". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano a 'In Onda' su La7.