Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Colmare i divari territoriali serve all'Italia intera". Ad affermarlo, intervenendo a 'In Onda' su La7, è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano sottolineando che "esiste un Italia più complessa rispetto ai cliché e ai forse luoghi comuni. Alcuni sono stati spazzati via un po' dalla pandemia".