Caronia (Messina), 28 ago. (Adnkronos) - Proseguiranno per tutta la notte gli accertamenti con il luminol nei casolari nei pressi della zona in cui sono stati ritrovati i resti del piccolo Gioele nei boschi di Caronia (Messina). Gli uomini della Polizia scientifica sono ancora al lavoro per il prelievo di Dna su alcuni animali e per l'utilizzo del luminol per la ricerca di eventuali tracce ematiche.