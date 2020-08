Mantova: tentati furti ad anziani, banda 'dell'abbraccio' in manette

29 agosto 2020 a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - I carabinieri di Gonzaga (Mantova) hanno arrestato una banda di origine romena - composta da due uomini e due donne - che si sarebbero resi responsabili di due tentati furti (di cui uno trasformato in rapina impropria) eseguiti con la 'tecnica dell'abbraccio', ai danni di due anziane di Schivenoglia. Le indagini hanno permesso di bloccare il gruppo a bordo di un'auto intestata a un pluripregiudicato intestatario di altre 92 vetture.

I quattro - due di 19 anni, una 21enne ed una 24enne, con domicilio nel comune di Cerea (Verona) - sono stati riconosciuti dalle vittime ma anche dai testimoni presenti ai due episodi, quali autori dei tentativi di furto e rapina impropria (una vittima nel tentativo di divincolarsi dall'abbraccio ha avuto dieci giorni di prognosi) e nella serata di ieri sono stati rinchiusi nel carcere di Mantova a disposizione del magistrato di turno.

Le attività dei militari proseguono per capire se la banda è entrata in azione anche nell'area di Modena sempre con la stessa tecnica: le donne avvicinano in strada le anziane vittime con la scusa di un'informazione, poi nel ringraziare le abbracciano portano via i preziosi che indossano e fuggono in auto con i complici. Se fossero responsabili di altri colpi messi a segno di recente tra il Mantovano e il Modenese, "il giro d'affari potrebbe aggirarsi in decine di migliaia di euro".