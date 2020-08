29 agosto 2020 a

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo". E' l'sos lanciato dalla 'Louise Michel', la nave di soccorso per rifugiati finanziata dal celebre 'street artist' britannico Banksy. In un tweet l'imbarcazione ha detto di avere a bordo 219 persone alcune delle quali in condizioni di salute critiche. "Abbiamo bisogno di assistenza immediata", scrivono su Twitter.