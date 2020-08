29 agosto 2020 a

a

a

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - "La @MVLouiseMichel è in una situazione di emergenza e le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo le più di 200 persone a bordo e l'equipaggio. Salvatele, sono a due ore da Lampedusa". E' l'appello lanciato da Mediterranea Saving Humanso su Twitter alla ministra Paola De Micheli e alla Guardia costiera.