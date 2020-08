Meteo: Lombardia, prove di autunno, domani attesi temporali e grandinate

29 agosto 2020 a

a

a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Sulla Lombardia persistono per tutto il fine settimana condizioni perturbate e instabili, con precipitazioni che interesseranno diffusamente la regione fino a domenica pomeriggio, con eventi temporaleschi forti e grandinate. Precipitazioni più intense e abbondanti sulla fascia alpina e prealpina. Tra lunedì e martedì condizioni variabili, più instabili lunedì con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, martedì poca nuvolosità su gran parte della regione. Mercoledì e giovedì nuovi impulsi perturbati con precipitazioni sparse, più insistenti sui rilievi. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, domenica 30 agosto, cielo ovunque nuvoloso, ma con irregolari schiarite dal tardo pomeriggio in particolare sulle pianure. Precipitazioni: nella prima parte della giornata da moderate a forti diffuse sulla fascia alpina e prealpina, anche a carattere temporalesco, da deboli a moderate in pianura; dal pomeriggio in attenuazione ed esaurimento in pianura, in attenuazione in montagna. Temperature minime e massime in calo, in pianura minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 23 e 28 gradi, i valori più alti sulla bassa pianura centro orientale. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, con rinforzi da sud sulla parte sudoccidentale e variabili in serata, in montagna da deboli a moderati meridionali, localmente forti a quote oltre 800 metri.

Lunedì cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, addensamenti più consistenti sui rilievi. Ampie schiarite in serata sulle pianure. Precipitazioni: deboli sporadiche in mattinata, più intense nel pomeriggio con possibili temporali, più probabili su zone centro orientali, fenomeni in esaurimento in serata. Temperature minime e massime in calo, minime intorno a 15 gradi, massime intorno a 21 gradi, valori un po' più alti sulla bassa pianura centro orientale. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli settentrionali con rinforzi in serata.