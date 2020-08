29 agosto 2020 a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni è caduto da un monopattino elettrico riportando un "trauma cranico commotivo e ferite al volto". Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte in via Bartolomeo Zucchi a Monza. Soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo.