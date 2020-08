Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione

29 agosto 2020 a

a

a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Un moldavo di 32 anni ricercato dalle autorità romene è stato arrestato ieri sera dalla polizia ferroviaria di Milano. I poliziotti erano impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Lambrate, e hanno notato un uomo che, alla loro vista, cercava di allontanarsi. Fermato per un controllo, è emerso il fatto che fosse ricercato dalla Romania: deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per corruzione. E' stato portato al carcere di San Vittore in attesa dell'estradizione.