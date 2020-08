30 agosto 2020 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Lite, la scorsa notte poco dopo l'1, in via Marsala a Ostiano, comune in provincia di Cremona. Durante la colluttazione, i cui motivi sono al vaglio dei carabinieri, è spuntato un coltello. Il ferito è S.G., 53 anni, che ha riportato "ferite superficiali" ad un braccio. L'uomo è stato trasportato, riferisce l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza, all'ospedale cittadino per le cure.