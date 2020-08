30 agosto 2020 a

Londra, 30 ago. (Adnkronos) - La Gran Bretagna ha registrato 1.715 nuovi contagi (circa 600 in più rispetto a ieri) e un decesso per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie, stando a quanto riportato dalla 'Bbc'. I contagi dall'inizio dell'epidemia sono in totale 334.467 e i decessi 41.499.