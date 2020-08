Infortuni: Inail, boom in sanità, +143 in primi 7 mesi e +500% tra marzo-aprile**

31 agosto 2020 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco 'Sanità e assistenza sociale' si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +143% nei primi sette mesi (da 16mila a 38mila casi), con punte di quasi il +500% nel bimestre marzo-aprile 2020/2019. Lo rende noto l'Inail in un comunicato. Nei mesi di giugno e luglio si è assistito, invece, a un'inversione di tendenza con decrementi pari rispettivamente al -8% e al -16%. Nel 2020, inoltre, tre denunce su quattro del settore hanno riguardato il contagio da Covid-19.