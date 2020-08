Toto: cresce negli Usa, operazione con Apollo da 265 mln dollari

31 agosto 2020 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Il Gruppo Toto, a seguito del processo di diversificazione delle attività avviato già nel 2010 con l'ingresso nel settore delle energie rinnovabili per il tramite della controllata Renexia, mette a segno un ulteriore ed importante successo negli Stati Uniti a conferma della corretta strategia a suo tempo attuata. Renexia, infatti, ha concluso con alcuni fondi gestiti dalla statunitense Apollo Global Management un'operazione finanziaria dal valore complessivo di 265 milioni di dollari. Tale accordo rafforza ulteriormente non solo US Wind Inc., ma anche lo stesso Gruppo Toto, che per la prima volta stringe un patto con un socio esterno, tra l'altro di elevatissimo profilo internazionale. Lo rende noto il gruppo Toto precisando che questa operazione "che permette al gruppo di concentrarsi ancora di più nel settore delle energie rinnovabili in Italia ed all'estero, prevede un investimento in equity e debito convertibile fino a 265 milioni di dollari, per finanziare tra il 2020 e il 2022 lo sviluppo dei progetti in essere e altri interventi di sviluppo mirati".