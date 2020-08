Coronavirus: Pisapia, 'Paesi Ue accolgano proposta Italia su test in aeroporti'

31 agosto 2020 a

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - "L'iniziativa del ministro Roberto Speranza per istituire una reciprocità dei test negli aeroporti tra alcuni Paesi europei va nella direzione giusta per rendere più efficace la lotta al Covid senza disparità tra le diverse nazioni, in particolare Francia, Germania e Spagna. Nel vertice del 4 settembre questi paesi dovrebbero accogliere la proposta italiana per superare la situazione attuale con una regolamentazione chiara che permetta una maggiore sicurezza per tutti". Lo afferma l'eurodeputato Giuliano Pisapia.

"La proposta del ministro garantirebbe quindi un maggior controllo sanitario e una migliore gestione del trasporto aereo tra i principali stati europei e deve riguardare tutti i principali aeroporti del nostro Paese in un momento in cui ogni collegamento con il resto del mondo è prezioso per contribuire alla ripartenza del nostro Paese", conclude Pisapia.