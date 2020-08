Dl Agosto: Consulenti lavoro, ecco misure per lavoratori stagionali

31 agosto 2020 a

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Il settore turistico è tra quelli maggiormente colpiti dai risvolti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche la recente impennata dei contagi, registrata in queste ultime settimane, continua ad impattare fortemente sullo stesso. Il 'decreto Agosto', entrato in vigore lo scorso 15 agosto, è pertanto intervenuto specificatamente nei confronti dei 'lavoratori stagionali', che costituiscono larga parte degli impiegati in questo ambito, e più in generale di una vasta popolazione di lavoratori il cui comune denominatore è la mancanza di una 'continuità occupazionale'.

Con l'approfondimento di oggi 31 agosto, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro "in riferimento a tutti loro riepiloga le fonti normative, definisce nel dettaglio le categorie coinvolte e chiarisce la portata delle indennità cui hanno diritto i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali, spiegando la duplice azione cui il D.L. n. 104/2020 mira: carattere assistenziale, da un lato, e politiche attive occupazionali, dall'altro".