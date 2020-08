Hard Rock International riporta la gioia dei Music Festival a Firenze, Venezia e Roma con il primo Hard Rock Cafe® Festival 2020

31 agosto 2020 a

(Firenze, Venezia, Roma 31 Agosto 2020) - Hard Rock® porta il Festival anche nelle case italiane con DJ Set virtuali e un menu a tempo limitato ispirato al Festival

Firenze, Venezia, Roma 31 Agosto 2020 – Hard Rock International ha ideato un nuovo modo per ricreare l'atmosfera musicale, anche in questa strana estate, con il primo Hard Rock Cafe® Festival 2020, in programma negli Hard Rock Cafe di Firenze, Venezia e Roma fino a venerdì 25 settembre.

Gli ospiti che ceneranno in quel periodo nei Cafe potranno gustare menu e cocktail ispirati al Festival e una serata di musica. Sarà allestita anche una postazione dedicata al trucco “glitter effects” e photo opportunity a tema, sempre nel rispetto delle linee guida di salute pubblica anti Covid. Così gli ospiti dell'evento Hard Rock Festival 2020 potranno salutare la fine dell'estate in bellezza e divertimento con questo evento speciale, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Venezia e Roma.

Si potrà però partecipare anche da casa, infatti Hard Rock Cafe offrirà una scaletta virtuale del festival di 10 giorni, da sabato 29 agosto a lunedì 7 settembre, sulle proprie pagine

DJ set live, pass VIP online per il backstage, scoprire gli ingredienti esclusivi con gli chef dell'Hard Rock Cafe, visite virtuali nella Silent Disco e sulla ruota panoramica, sono solo alcune delle emozionanti attività in programma per la scaletta dei social media. Gli ospiti potranno seguirli utilizzando l'hashtag #HardRockCafeFestival2020.

Oltre alle straordinarie opzioni musicali, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Venezia e Roma proporranno un menu a tempo limitato del Festival 2020 incentrato su più diverse porzioni di assaggi, perfetti per la condivisione.

Gli ospiti potranno selezionare due o tre voci da un menu ispirato al festival, che comprende tutte le novità e gli storici classici dell'Hard Rock. Il menu del Festival 2020 comprende “Let's Get Twisted Mac & Cheese Fries”, “Honey Soy Wings”, “Southwest Tacos”, “All-American Sliders” e altre famose gustose selezioni.

I cocktail speciali saranno serviti tutto il giorno per mantenere vivo l'happy hour. Il menu prevede il Fresh Agave Margarita, Blueberry Cosmo Cocktail, Dark & Stormy e altro ancora.

Gli ospiti che sceglieranno di cenare con il menu del Festival 2020, riceveranno un braccialetto in edizione limitata con il marchio del festival, fino ad esaurimento scorte.

Il merchandising del festival dedicato e brandizzato prevede apribottiglie, portabottiglie, borsellini, borse a tracolla ma soprattutto le classiche t-shirt, e potrà essere acquistato nei Rock Shop® dei tre Cafe italiani di Firenze, Venezia e Roma oppure all'indirizzo

Il programma SAFE + SOUND implementato nei Cafe italiani garantirà agli ospiti di poter vivere di persona l'esperienza del festival in un ambiente sicuro e sanitariamente garantito.

Hard Rock International ha infatti collaborato con organizzazioni di sicurezza e salute pubblica di fama mondiale come EcoSure, una divisione Ecolab, e NSF International, precedentemente nota come National Sanitation Foundation, per garantire che le proprie location siano SAFE + SOUND, soddisfacendo così i più alti standard di sicurezza, igiene, manipolazione degli alimenti e formazione dei dipendenti.

Il protocollo di sicurezza potenziato SAFE + SOUND comprende - ma non si limita - alle procedure come lo screening termico non intrusivo e all'avanguardia della temperatura prima di entrare, misure di distanziamento sociale e requisiti di maschere protettive per tutti i membri del team.

Per ulteriori informazioni sull'Hard Rock Cafe o per effettuare una prenotazione, visitare il sito

Hard Rock International

Con 256 sedi in 76 paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 83.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo.

Nel 2020 e nel 2019, Hard Rock International è stato premiato come una delle migliori aziende dalla rivista Forbes e riconosciuta da J.D. Power, il n.1 nello studio sulla soddisfazione degli ospiti negli Stati Uniti, tra le catene alberghiere di alto livello. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell'azienda. Il marchio è di proprietà dell'entità “Seminole Tribe of Florida”.

Per maggiori info

