Milano: arriva una flotta di 750 monopattini a noleggio

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - A Milano arrivano 750 nuovi monopattini da noleggiare. E' la flotta della svedese Voi Technology, che lancia un monopattino di ultima generazione per una maggiore sicurezza degli utenti sulle strade. "Il roll-out del nuovo veicolo, con batteria sostituibile, presenta una riduzione di oltre il 50% dei costi giornalieri di ricarica, logistica e riparazione per monopattino. Voi opera con i più alti standard di qualità e fornisce agli utenti il miglior servizio possibile, con una costante manutenzione per garantirne la sicurezza", spiega una nota.

Mezzi utili per gli spostamenti brevi, "i monopattini sono agili, sostenibili e integrati alla rete di trasporto pubblico ma da usare sempre con prudenza e attenzione perché non rispettare le regole della strada può essere pericoloso per sé stessi e per gli altri”, afferma Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano.