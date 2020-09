Como: Gdf sequestra armi, anabolizzanti e droga, un denunciato (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) - In una di queste perquisizioni, si è reso necessario l'intervento dell'unità cinofila della Guardia di finanza del gruppo di Ponte Chiasso. Sono stati sequestrati una pistola semiautomatica Bernardelli, calibro 7,65 con due caricatori e 18 proiettili dello stesso calibro; una pistola revolver HW, calibro 357 magnum, con 20 proiettili dello stesso calibro; 415 millilitri di sostanze anabolizzanti; 181 grammi circa di droghe sintetiche e naturali (metanfetamina in cristalli e in compresse, efedrina, oxandrolone, marijuana).

I reati contestati vanno dalla detenzione abusiva di armi all'uso abusivo di sostanze anabolizzanti e di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato denunciato.