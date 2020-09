Migranti: sindaco Lampedusa, 'gli ultimi sbarchi tutti autonomi, non sono arrivati con le ong'

01 settembre 2020 a

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Negli ultimi mesi a Lampedusa non è mai arrivata una nave ong, tutte le imbarcazioni sono arrivate autonomamente". Lo ha detto a Radio anch'io su Radio1 il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "Ogni volta che si parla di immigrazione si introduce sempre l'argomento ong - dice -ma in questi periodo di ong non ne sono arrivate. Il problema nasce nel momento in cui abbiamo un hotspot che può contenere meno di 200 persone e ne ha oltre mille".