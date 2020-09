Migranti: sindaco Lampedusa, 'sentiamo solo slogan, uno grida e l'altro sta in silenzio'**

01 settembre 2020 a

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Come si fa a chiudere un porto, come sento dire, ai barchini che arrivano autonomamente, di notte, senza nessun controllo? Abbiamo sentito solo slogan, mentre non si risolve il problema". Lo ha detto intervenendo a 'Radio anch'io' il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "In Italia c'è la paura di risolvere il problema -dice - c'è uno che grida e pensa di risolvere e l'altro che sta in silenzio. C'è paura nell'affrontare l'argomento".