Sabrina Beccalli, nell'auto anche ossa umane?

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Potrebbe essere Cristina Cattaneo a mettere il punto sul caso di Sabrina Beccalli, la

All'interno dell'auto di Sabrina gli inquirenti avevano trovato delle ossa di un cane, come accertato da due veterinari. Ma l'avvocato di Pasini, Paolo Sperolini, ha illustrato il parere di un altro medico legale secondo il quale tra le ossa ritrovate ci sarebbe una clavicola dello scheletro umano.

La Procura di Cremona ha dunque accolto il riesame, disponendo una nuova perizia. A fare luce sulla vicenda sarà anche il responso del Dna che potrà così chiarire se quelle ritrovate sono effettivamente ossa di un cane o se appartengono a Sabrina. "Aspettiamo l'esito della perizia - spiega all'Adnkronos il tenente colonnello dei carabinieri di Cremona, Lorenzo Carlo Maria Repetto -. Non escludiamo più niente ormai. Noi carabinieri abbiamo conservato i resti ritrovati in auto. Le certezze di prima non ci sono più anche se suffragate da certificati medici veterinari. La Procura ha deciso di riesaminare quella parte di reperti, posso dire che quello che c'era in macchina non ricordava vagamente un corpo umano”.

Ora occorreranno ancora dei giorni per poter risolvere almeno parte del giallo, per il quale i carabinieri sono stati da subito in prima linea grazie alla prontezza nelle ricerche. "L'importante per noi è stato trovare subito un responsabile - fa notare Repetto - era fondamentale dal nostro punto di vista. Il responsabile in casi del genere va trovato entro 48-72 ore altrimenti poi diventa difficile. Fortunatamente da questo punto di vista il bandolo della matassa è stato trovato subito". Al momento le ricerche del cadavere di Sabrina sono state sospese, in attesa di avere un riscontro dalla perizia che Cattaneo inizierà nelle prossime ore assieme a un pool di esperti.