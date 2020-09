Milano: polizia sequestra droga nascosta tra cespugli nel parco Sempione

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Nel corso di un servizio specifico per contrastare lo spaccio di droga all'interno del parco Sempione a Milano, gli agenti del commissariato Centro, con l'ausilio di un'unità cinofila della Polizia locale, hanno trovato, nascosti tra i cespugli e sotto terra, 43 grammi di hashish e 65 di marijuana. I poliziotti hanno sequestrato la sostanza stupefacente a carico di ignoti.

Ieri pomeriggio, lunedì 31 agosto, invece, gli agenti del commissariato Sempione hanno arrestato un cittadino cubano di 28 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato a bordo di uno scooter mentre percorreva via Govone e nella tasca del giubbino aveva una confezione di cellophane con 50 grammi di cocaina. Nella perquisizione a casa, i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione e centinaia di bustine in plastica, utilizzate per confezionare le dosi, all'interno di una cassettiera.