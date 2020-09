Libano, Macron: "Conferenza internazionale su aiuti a ottobre a Parigi"

01 settembre 2020 a

Beirut, 1 set. (Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto pronto a ospitare a metà ottobre a Parigi una conferenza internazionale per aiutare il Libano. Lo ha annunciato lui stesso ai giornalisti nel corso di una visita a Beirut, sottolineando come le prossime sei settimane saranno cruciali per il Paese.

''E' necessario continuare a mobilitare l'intera comunità internazionale'', ha dichiarato Macron ai rappresentanti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative locali incontrati sulla portaelicotteri Le Tonnerre al porto di Beirut. ''Sono pronto a riorganizzare, forse verso la metà di ottobre, una conferenza per il sostegno internazionale con le Nazioni Unite'', ha aggiunto.

Macron è arrivato questa mattina in Libano, dove ha celebrato il centenario del Paese piantando un albero di cedro, emblema del Paese devastato da una grave crisi economica.

''E' una situazione molto difficile'', ha dichiarato Macron citato dal quotidiano Nidaa al-Watan e sottolineando la necessità che un governo "produttivo" sia in grado di mettere in atto le riforme necessarie al Libano. Successivamente incontrerà il presidente libanese Michel Aoun e il nuovo primo ministro incaricato Mustapha Adib.