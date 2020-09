01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo di fronte a una sconfitta per lo Stato, a una violazione della nostra Costituzione. Da oggi non ci sarà più questa tassa odiosa sulla salute". Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, festeggiando lo