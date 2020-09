Meteo: Lombardia, domani poche nubi, massime in calo

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - La Lombardia continua ad essere influenzata, seppur più marginalmente, da un vortice di bassa pressione in lento spostamento verso il Mar Baltico. Ne conseguono per oggi condizioni di tempo più asciutto e soleggiato, in un contesto di temperature relativamente fresche e inferiori alle medie attese per questo periodo. Mercoledì tornerà a piovere in forma sparsa sulle Alpi e localmente anche in pianura, da giovedì a sabato ritorno a condizioni progressivamente più soleggiate con temperature in nuovo aumento con il ritorno dell'alta pressione. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, mercoledì 2 settembre, cielo in pianura poco nuvoloso, temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Sui rilievi annuvolamenti consistenti per l'intera giornata. Precipitazioni: possibili sotto forma di brevi rovesci su Alpi e Prealpi già dal mattino, più intensi e anche sotto forma di temporale nel pomeriggio. Altrove fenomeni più isolati e sporadici, possibili specie nel pomeriggio e in serata. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime tra 14-17 gradi, massime tra 21-25 gradi. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna in prevalenza deboli occidentali con rotazione da nord in serata.