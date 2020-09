Dl agosto: caos M5S su norma rinnovo vertici intelligence, Crimi in pressing per ritirarla (2)

01 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - E c'è chi assicura che in Aula l'emendamento otterrà altre sigle in calce, in barba al pressing di alcuni big del Movimento, Crimi in primis. Sarà per questo che, nelle ultime ore, c'è chi non esclude che sul dl venga messa la fiducia. "Sarebbe gravissimo - dice all'Adnkronos un big del Movimento tra i firmatari dell'emendamento Dieni - e ci sarebbero parecchie diserzioni nel voto. Siamo stanchi di questi continui ricatti sulla tenuta del governo...".

Intanto, in questi minuti, si sta lavorando a delle modifiche del testo per trovare una sintesi, evitando così la fiducia con una nuova formulazione del testo che metta d'accordo tutti, superando i malumori che agitano i 5 Stelle. Per ora, però, la quadra non è stata ancora trovata.