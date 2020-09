Lavoro: D'Incà, 'occupazione sale, reddito cittadinanza strada giusta'

01 settembre 2020 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Grazie al circuito virtuoso creato attraverso il reddito di cittadinanza e con il grande impegno dei navigator, 1/5 dei circa un milione di percettori di questa misura ha ad oggi trovato lavoro. Un'ulteriore conferma che il M5S ha percorso la giusta strada". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà.

"Dopo i terribili mesi del lockdown occupazione è tornata a salire -ribadisce in un ulteriore tweet - +85mila occupati a luglio, secondo Istat. Aumentano anche le persone in cerca di lavoro. Segnali di ripresa che dobbiamo rafforzare con interventi mirati per il mondo del lavoro, attraverso il #recoveryfund".