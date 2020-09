Eventi sicuri, green e virtuali: ecco come Target Motivation ha rimesso in moto il settore

01 settembre 2020 a

(Venezia, 1 settembre 2020) - L'agenzia racconta i nuovi format già scelti da diverse aziende italiane per ripartire con gli eventi.

Venezia, 1 settembre 2020 - L'event industry è un settore che ha risentito degli effetti del COVID-19. Eppure

Il CEO Alessandro Sbrogiò ha compreso che la differenza l'avrebbero fatta l'innovazione e la creatività, del resto sempre determinanti per il successo dell'agenzia.

“La scelta di continuare a lavorare con propositività - racconta - si è rivelata vincente. Da febbraio, non ci siamo fermati un istante e abbiamo colto l'occasione per migliorare il nostro lavoro: da un lato, abbiamo ideato nuovi protocolli di sicurezza e formule assicurative per gli eventi residenziali. Contemporaneamente, ci siamo dedicati allo studio di nuovi format, che puntano tutto sulla creazione di esperienze immersive e innovative, per esempio, ricreando con le scenografie l'atmosfera delle città in cui si sarebbe dovuto svolgere originariamente il meeting”. Fra i nuovi format dell'agenzia ci sono anche quelle per gli eventi green, a basso impatto ambientale, grazie ad accorgimenti come la scelta di trasferimenti su mezzi elettrici, di partner e fornitori in linea con i principi di ecosostenibilità, dagli hotel ai catering e ai ristoranti a chilometro zero, e, ancora, di materiali di riciclo per gli allestimenti.

“Dall'altro lato, per consentire ai clienti di riprendere gli eventi aziendali - continua Alessandro Sbrogiò - abbiamo dato vita a una nuova divisione dedicata alle tecnologie d'avanguardia, la Business Unit Design&Technology. Così, mentre nel web fiorivano webinar di ogni tipo, noi siamo stati fra i primi a trasformare ogni tipo di evento in un mondo virtuale, dal meeting per la forza vendita nel settore bancario-assicurativo alle convention per dealer nell'automotive, dai lanci prodotto fashion ai congressi di importanti aziende del mondo farmaceutico, per citare alcuni dei progetti a cui stiamo lavorando”.

Il format si distingue nel mercato perché crea un mondo virtuale 3D ad hoc per i brand, all'interno dei quali i partecipanti si muovono attraverso avatar personalizzati come fossero lì fisicamente, accomodandosi nelle sale meeting, prendendo parte ai contenuti formativi o esplorando gli allestimenti, i prodotti esposti o gli spazi dedicati agli sponsor. La loro privacy e sicurezza sono garantite dall'utilizzo di una piattaforma consolidata e in linea con il GDPR.

Fra i benefici più apprezzati degli eventi virtuali, ci sono la possibilità di raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato, collegato da ogni parte del mondo, anche qui riducendo l'impatto ambientale e i costi, e di offrire ai propri collaboratori o clienti un'esperienza immersiva, innovativa e, soprattutto, emozionale.

Nei mondi virtuali, infatti, sono previsti momenti di interazione, come live chat, sondaggi e addirittura veri e propri videogame a squadre per le attività di team building. Inoltre, Target Motivation cura ogni dettaglio proprio per potenziare il coinvolgimento dei partecipanti: per esempio, fornisce loro istruzioni per creare la giusta atmosfera anche a casa, e trasforma anche la pausa pranzo o l'aperitivo da remoto in momenti di condivisione, con food box consegnate a domicilio con gli ingredienti per preparare semplici piatti e cocktail, grazie a chef e bartender che raccontano in diretta come realizzarli.

“Per noi che siamo del mestiere da molti anni, gli eventi residenziali restano fondamentali, naturalmente svolti in sicurezza. Ma abbiamo lavorato - conclude Alessandro Sbrogiò - proprio per far superare l'idea che quelli digitali siano freddi. Grazie ai mondi virtuali, possiamo creare convention, meeting o lanci prodotto spettacolari e coinvolgenti, con una facilità di accesso mai avuta prima, aspetti che ci portano a pensare che questa tecnologia non ci abbandonerà e andrà ad arricchire gli eventi tradizionali”.

Per informazioni: Giorgia Sbrogiò,

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR