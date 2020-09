Brevetti: Ordine ingegneri Milano, governo candidi città, occasione da non perdere

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - “L'ingegneria milanese sostiene con convinzione la candidatura di Milano quale sede del Tribunale dei Brevetti”. Lo afferma Bruno Finzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in attesa della candidatura di una città italiana come sede del Tribunale unificato dei Brevetti. “È un dato di fatto come la maggior parte dei brevetti sia generata dalla nostra categoria. Il Tribunale dei Brevetti può generare un positivo ritorno di immagine per la nostra città e una positiva ricaduta in termini economici", continua Finzi.

"Non possiamo perdere questa occasione, è bene che il governo avanzi al più presto la candidatura unica di Milano. Nella nostra città metropolitana non mancano le sedi che possono ospitare il Tribunale, in primis Mind. Questa candidatura rappresenterebbe un segnale importante per la ripartenza e lo sviluppo del Paese”, conclude.