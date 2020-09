Coronavirus: test a personale scuola, da Asp Palermo due camper per screening

01 settembre 2020 a

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - L'Asp di Palermo mette a disposizione due ambulatori mobili a supporto dello screening per la prevenzione del Covid19 rivolto al personale docente e non docente degli istituti palermitani. I due camper, da domani, si recheranno nelle scuole di maggiori dimensioni della città a partire dal liceo e dalla scuola media Garibaldi e dall'istituto professionale Pietro Piazza. A bordo un medico ed un infermiere che, dalle 9 alle 16, consentiranno a tutto il personale interessato di effettuare il test sierologico rapido il cui risultato sarà tempestivamente comunicato. L'attività, rivolta esclusivamente al personale docente ed Ata delle scuole, proseguirà giovedì al liceo scientifico Cannizzaro ed all'istituto comprensivo statale Giovanni Falcone. L'adesione è su base volontaria: basterà presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e compilare un modulo per il consenso informato.