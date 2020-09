Referendum: Crimi, 'taglio parlamentari non è utopia ma possibile realtà'

01 settembre 2020 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il 12 settembre sarà il #VotaSìDay. Con il referendum del 20 e 21 settembre il #TaglioDeiParlamentari può finalmente diventare realtà. Ridurre il numero di deputati e senatori da 945 a 600, risparmiare 100 milioni di euro all'anno e rendere il nostro Parlamento più efficiente non è un'utopia, è una realtà possibile. Ma per vederla concretizzarsi dobbiamo fare un ultimo, importante, sforzo". Così su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.

"Siamo riusciti con grande determinazione a portare il Parlamento ad approvare, in un anno, quella riforma di cui si parlava da 40 anni ma che nessuno era riuscito a realizzare. Abbiamo fatto la nostra parte, ora l'ultima parola spetta agli italiani - prosegue Crimi - . Nei giorni che ci separano da questo importante appuntamento dobbiamo impegnarci il più possibile per informare i cittadini, trasmettere consapevolezza, condividere le tante buone ragioni per votare Sì".

"Per questo abbiamo pensato ad una giornata interamente dedicata al referendum. Una giornata da trascorrere a contatto diretto con le persone, pur nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni anti-Covid, per confrontarci e dibattere pubblicamente nelle strade e nelle piazze", conclude.

L'appuntamento è per sabato 12 settembre, a una settimana dal voto, con gazebo e banchetti informativi in tutta Italia. È importante partecipare e contribuire organizzando un proprio banchetto. Non possiamo fermarci, non ora che siamo ad un passo dal realizzare un cambiamento storico per la nostra democrazia.