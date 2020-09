Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, in Lombardia scelte sbagliate e opache (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Inoltre "un dato interessante, del 26 aprile fornisce un quadro desolante della gestione Lombardia: 35% dei contagi, 55% dei morti, 17% dei tamponi rispetto al totale nazionale". Per questi motivi gli scriventi consiglieri regionali sottoscrivono apposita mozione di sfiducia ex articolo 26 dello Statuto d' Autonomia della Lombardia e ex articolo 126 del Regolamento generale del Consiglio regionale".

Al 29 febbraio scorso, in Lombardia, "le strutture di ricovero e cura in prima linea nell'emergenza coronavirus erano infatti tutte pubbliche (come hanno scritto alcuni docenti del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'Università degli Studi di Milano): Ospedale di Codogno (Lodi), Ospedale di Casalpusterlengo (Lodi, Ospedale di Lodi, Ospedale di Crema (Cremona), Ospedale di Cremona, Ospedale Sacco, Ospedale Niguarda e Ospedale San Paolo, di Milano, Irccs Policlinico Ca' Granda (Milano), Irccs San Matteo (Pavia), Ospedale San Gerardo di Monza (Monza e Brianza), Spedali civili (Brescia), Ospedale S. Anna (Como), Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo) e Ospedale Carlo Poma (Mantova)".