Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, misteri su ospedale Fiera Milano (2)

(Adnkronos) - Il 17 marzo scorso, si ricorda nella mozione, la Regione Lombardia ha deliberato per l'attivazione di una struttura sanitaria temporanea "all'interno dei padiglioni 1 e 2 del Portello a Fieramilanocity, messi a disposizione dalla Fondazione Ente Fiera Milano, ma dei 600 posti letto previsti, al 31 marzo 2020, giorno dell'inaugurazione, quelli allestiti erano solo 53 causa la mancanza, del necessario personale specializzato, mentre i pazienti ospitati sono stati poco più di una decina. Allo stesso modo, a Bergamo, l'allestimento dell'ospedale da campo degli Alpini è stato bloccato dalla Protezione Civile regionale per mancanza di personale, e dopo aver mobilitato risorse, il governatore Fontana e l'assessore Gallera riconoscevano di non aver certezza alcuna circa l'arrivo di medici ed infermieri dalla delegazione cinese della Croce Rossa".