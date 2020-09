Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, su dpi decisioni Regione Lombardia tardive (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) -

Inoltre, scrivono i consiglieri regionali firmatari, "nessun piano strategico è mai stato presentato dal governatore Fontana per la riconversione degli ospedali regionali dismessi né, ad oggi, è stata fatta alcuna seria valutazione circa l'utilizzo di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche parzialmente operative ovvero totalmente inutilizzate, ancorché funzionanti, presenti sul territorio regionale".

"Nessun provvedimento né circolare o altro atto di indirizzo è stato adottato dal governatore Attilio Fontana e dall'assessorato al Welfare riguardo all'isolamento nel proprio domicilio dei soggetti sintomatici almeno fino al 22 marzo 2020 quando, trascorso oltre un mese dallo scoppio dell'epidemia, la giunta, con Ordinanza numero 515, prevedeva che le strutture ricettive potevano 'permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.)'". Nessun'altra informazione, tuttavia, sulle condizioni della requisizione in punto di indennità e nessuna previsione, ancora una volta, sulla possibilità di utilizzare immobili pubblici ad oggi in disuso ancorché funzionanti", si spiega nella mozione.

Inoltre "nessun provvedimento né circolare o altro atto di indirizzo è stato diramato dal governatore Fontana e dall'Assessorato al Welfare per tutelare gli operatori sanitari e i medici del territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale e medici delle Rsa) già all'inizio del l'emergenza".