Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, comunicazione dati parziale e imprecisa

01 settembre 2020

Milano, 1 set. (Adnkronos) - La comunicazione dei dati sulla diffusione del coronavirus in Lombardia "è stata sempre autoreferenziale, parziale, incompleta ed imprecisa, senza permettere agli scienziati di accedere liberamente ai dati disaggregati (e non già su un grafico) per fornire analisi indipendenti". E' quanto si sottolinea nella mozione di sfiducia al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, firmata dai consiglieri regionali dei gruppi di opposizione, esclusa Italia Viva. "D'altra parte, il numero giornaliero di decessi per qualsiasi causa, e particolarmente la sua variazione, costituisce un imprescindibile strumento di monitoraggio dell'epidemia: sarebbe stato utile che i dati di mortalità giornaliera nei comuni più colpiti fosse fornito senza riguardo alla causa di morte, perché questo avrebbe consentito ai sindaci di conoscere in tempo quasi reale lo stato dell'epidemia nelle proprie popolazioni (una volta corretti i dati per il ritardo tra prima infezione ed eventuale decesso)".

Nella mozione si sottolinea che "l'andamento lombardo di aumentato tasso di letalità rispetto agli altri luoghi del mondo è principalmente dovuto alla saturazione ospedaliera. Prima della saturazione il tasso di letalità era paragonabile ad altri Paesi: è in seguito sempre più cresciuto, in concomitanza con l'abbassamento dell'età di chi muore. Si è gestita una emergenza di sanità pubblica, come fosse esclusivamente una emergenza da terapia intensiva".