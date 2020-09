Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, su acquisizione dpi ritardi di Aria Spa (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Inoltre "si è appreso dal presidente della Regione che un primo ordine di 4 milioni di mascherine è stato annullato dalla centrale di committenza regionale, in quanto il fornitore non era in grado di adempiere agli obblighi assunti. Sempre dalla stampa si è appreso che, a fine febbraio, un cargo in Turchia è stato bloccato, un altro, proveniente dall'Olanda, è stato bloccato e requisito in Germania, un altro ordine da 7 milioni di euro è stato fatto ad un'azienda inesistente. Neppure la riconversione di aziende italiane alla fabbricazione di questi materiali è servita, evidentemente perché tardiva. Alle forniture si è dovuto ricorrere "in emergenza", dovendo così subire prezzi di vendita cresciuti a dismisura e materiali poi risultati inadeguati e non conformi a fronteggiare l'emergenza".

Nella mozione si evidenzia che "anche l'idoneità, i costi e l'aggiudicazione della fornitura delle mascherine prodotte dalla Fippi di Rho, un'azienda di pannolini che aveva riconvertito la produzione su commissione di Regione Lombardia e regolarmente acquistate dalla Centrale acquisti regionale che ha comperato 18 milioni di mascherine-pannolino per una spesa complessiva pari a circa 8 milioni di euro, si sono rivelate inutili in quanto ha visto una giacenza di magazzino per un quantitativo di ben 14,5 milioni di mascherine, pari al 90% della fornitura".