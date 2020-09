Coronavirus: mozione sfiducia, Fontana poteva adottare misure su zona Alzano-Nembro (2)

01 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Il 26 febbraio, cinque giorni dopo Codogno, "l'amministrazione regionale ha dato agli ospedali indicazioni diverse da quelle del Ministero per la gestione diagnostica dell'epidemia con la conseguenza che i medici non sapevano quale protocollo seguire per decidere a chi effettuare il tampone. Il 22 febbraio, arrivava la circolare del Ministero della Salute e del Consiglio Superiore di Sanità con le prime indicazioni per il personale sanitario in ordine a chi eseguire il tampone". Ma la sera del 24 febbraio, "in una riunione con i direttori sanitari degli ospedali, i dirigenti regionali, con una semplice diapositiva di presentazione, si discostano improvvisamente dalle indicazioni del Ministero. Regione Lombardia e gli ospedali si preparano per seguire le direttive ministeriali. Ma la sera del 24 febbraio, in una riunione con i direttori sanitari degli ospedali, i dirigenti regionali, con una semplice diapositiva di presentazione, si discostano improvvisamente dalle indicazioni del Ministero, anche se non è chiaro sulla base di quale principio".