Moto: Ancma, ad agosto immatricolazioni +41,2%

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Ad agosto i veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici immatricolati in Italia sono stati 16.673, con un balzo del 42% rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli scooter hanno registrato una crescita del 42,8%, equivalente a 10.031 veicoli, e le moto un incremento nelle vendite del 41,8%, pari a 6.642 unità. Anche nel mese di agosto i ciclomotori si trovano in territorio positivo, con 1.526 veicoli venduti, corrispondenti a una crescita del 29%. E' quanto emerge dai dati diffusi da Ancma, l'associazione nazionale ciclo motociclo e accessori. Complessivamente il totale mercato fa segnare un aumento del 41,21%, equivalente a 18.199 veicoli immessi sul mercato.

Nei primi otto mesi dell'anno l'immatricolato di scooter e moto totalizza 160.490 veicoli, con una perdita del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare gli scooter registrano 90.662 unità, pari ad un calo del 10%, mentre le moto, con 69.828 mezzi immatricolati, segnano una diminuzione del 12%. I cinquantini si avvicinano gradualmente ai volumi dello scorso anno, con un decremento del 5,6%, corrispondente a 12.693 mezzi venduti. Le novità normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita, in particolare la cancellazione dell'obbligo di rottamazione e l'aumento dei contributi saliti fino a 4mila euro in caso di rottamazione di un veicolo termico, e le commesse legate allo scooter sharing spingono nel mese di agosto il mercato dell'elettrico, che fa registrare un balzo record dell'837%, equivalente a 2.129 veicoli immessi sul mercato. I primi otto mesi dell'anno chiudono con 5.806 unità e una crescita complessiva del 91%.

“Le due ruote si confermano come uno dei simboli della ripartenza post lockdown: per passione, per un nuovo desiderio di libertà e per le risposte concrete che offrono a una nuova domanda di mobilità fruibile, veloce, distanziata e più sostenibile, il mercato recupera ancora terreno e dà fiducia all'intera filiera”, ha commentato il presidente di Ancma, Paolo Magri.