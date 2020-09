Lombardia: assessore Rolfi, turismo fondamentale per agricoltura

01 settembre 2020 a

Milano, 1 set. (Adnkronos) - "La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e questo è un primato da valorizzare. Stiamo crescendo anche come numero di agriturismi perché appunto è quanto cercano i turisti, soprattutto quelli stranieri. Regione Lombardia continua a sostenere queste realtà e la creazione di nuove strutture. Un ulteriore importante elemento che reputo fondamentale è la capacità di essere multifunzionali, riuscendo a offrire più servizi e tutti di qualità, puntando sulla tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle specificità di ogni territorio". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

Un ulteriore passaggio del suo intervento l'assessore l'ha riservato "all'importanza del turismo come fattore strategico per l'agricoltura per il prossimo futuro. Ce lo insegna l'esperienza di questi ultimi annie su questo bisogna puntare con sempre maggiore convinzione. Un turista su tre, per esempio, sceglie la propria meta turistica in base all'offerta gastronomica di un determinato luogo e realtà: l'ambiente, il passaggio, la storia, la tradizione".