Tlc: Pisano, 'intesa Tim-Cdp importante, fibra è primo passo per un Paese più digitale'

02 settembre 2020 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Oggi la banda larga è essenziale, come lo sono stati i nuovi tratti di ferrovie, i viadotti e le autostrade quando, nella seconda metà del XX secolo, l'Italia è diventata una delle prime economie del mondo, nonostante le distruzioni della Seconda guerra mondiale. Quella raggiunta tra Cassa depositi e prestiti e Tim è un'intesa importante". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Stampa', è Paola Pisano, ministra dell'Innovazione. Il ministro è consapevole che l'accordo rappresenta un "primo passo" ma è convinta che la nuova società possa raggiungere, in tempi rapidi, il suo obiettivo prioritario: l'estensione della connessione ultra veloce a tutto il Paese, "comprese le zone attualmente scoperte. Un'infrastruttura di connettività capillare e in fibra è la base per sviluppare un'economia di servizi digitali, ancora molto da rafforzare. Gli investimenti andranno coordinati, affinché non siano mai contraddittori".

L'Italia, rileva Pisano, "è molto indietro. Bisogna recuperare in fretta. Quindi oltre alle infrastrutture vanno aumentate le competenze digitali dei cittadini. I servizi in Rete devono poter essere utilizzabili da tutti. Anche un pensionato può trarne beneficio risparmiandosi file davanti a sportelli. E non vanno dimenticati i giovani. A loro vanno spiegati a scuola, con metodo, potenzialità e rischi della Rete. Ho proposto alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina di inserire nei programmi di tutte le classi una nuova materia dedicata all'acquisizione di competenze digitali".