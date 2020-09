Tlc: Pisano, 'intesa Tim-Cdp importante, fibra è primo passo per un Paese più digitale' (2)

02 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Per gli atenei, aggiunge, "ho condiviso con il ministro dell'Università Gaetano Manfredi l'idea di prevedere nei corsi universitari una parte dedicata all'uso dei mezzi digitali. Il mercato del lavoro nei prossimi anni richiederà più che mai giovani proiettati nei settori dell'innovazione, dell'informatica, delle tecnologie del futuro. Chi saprà produrre e analizzare dati, lavorare con l'intelligenza artificiale avrà migliori opportunità. Vale per gli Stati e per i singoli".

Per Pisano, "va potenziata una nostra sovranità digitale, italiana ed europea. Senza protezionismi, senza anacronismi. Facendo i conti con la realtà: attualmente i cloud, le nuvole che conservano e permettono analisi di dati, appartengono in prevalenza a grandi gruppi internazionali. In prospettiva, per la nostra sicurezza e la nostra competitività sarà bene avere anche sistemi di cloud italiani ed europei".