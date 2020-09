02 settembre 2020 a

Palermo, 2 set. (Adnkronos) - "Mi aspettavo tempi più rapidi" per cambiare "i decreti sicurezza". Così Giorgia Linardi, portavoce di Sea watch ad Agorà "Si deve lavorare su strumenti più lungimiranti - spiega - credo anche che sia tropo facile guardare alle ong. Diventa una via di fuga troppo semplice alla quale stanno guardando in tanti".