Fai crescere brand e fatturato con WebinWord, agency Google Partner Premier

(Milano, 2 Settembre 2020) - Milano, 2 Settembre 2020 - Generare nuovi contatti, promuovere la propria offerta a livello internazionale e aumentare il fatturato. È quello che ogni e-commerce e azienda di servizi desidera, ma per tagliare traguardi tanto ambiziosi serve un partner specializzato, con anni di esperienza nell'advertising. In altri termini? WebinWord.

WebinWord è l'

Ai clienti assicura soluzioni digitali per B2B e B2C, con consulenza specializzata per e-commerce, marketing automation, usability web design e strategie mirate di digital advertising.

Fondata nel 2003, l'agenzia ha ottenuto 13 certificazioni ufficiali Google, tra cui Google Elevator e Google Empower Your Business. Il riconoscimento più significativo però è senza dubbio Google Partner Premier, che attesta profonde competenze nella gestione di campagne pubblicitarie Google Ads a fronte di budget elevati. Per conseguirlo è necessario il superamento di vari esami, solo il 3% delle agenzie Google Partner può vantarlo.

Agenzia WebinWord, un successo certificato da Google

Nel 2012 WebinWord è stata selezionata da Google come testimonial per i programmi pubblicitari sviluppati nell'ambito di Google Engage. E sei anni dopo viene indicata, sempre dal colosso di Mountain View, tra le migliori 30 agenzie in Italia, con il programma Google Elevator.

Oltre a orgoglio e soddisfazione, le numerose certificazioni hanno portato in azienda il calcio balilla firmato Google Partner. È un riconoscimento ufficiale che Big G riserva ai migliori partner italiani, e rappresenta ormai un polo di attrazione all'interno dell'agenzia. Qui gli specialisti dell'azienda trascorrono momenti di divertimento durante la pausa pranzo e non perdono l'occasione per una partita con clienti e collaboratori.

A raccontare il valore della web agency sono anche le testimonianze di tantissimi clienti soddisfatti. Il metodo adottato ha infatti portato risultati eccellenti, come si legge nella pagina del sito (webinword.com) dedicata ai casi di successo.

Tra le ultime attività di WebinWord c'è l'apertura della sede di Hong Kong per la realizzazione di un dispositivo che aiuta i bambini ad addormentarsi. Settore in cui si è già cimentata negli scorsi anni, con riscontri positivi. Il progetto è completamente ideato e sviluppato dall'agenzia, e il dispositivo sarà commercializzato in Italia.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR