Musica: Scala e Filarmonica ripartono con Chailly da Messa da Requiem e Nona di Beethoven

Milano, 2 set. (Adnkronos) - Un calendario ricco di appuntamenti, con la presenza costante del direttore musicale Riccardo Chailly, impegnato con coro, orchestra e Filarmonica in dodici serate che coprono repertori diversi, dalla musica sacra alla sinfonica e all'opera, in luoghi e contesti diversi, dal Duomo di Milano alla piazza e alla sala del Piermarini. Il Teatro alla Scala di Milano riparte dopo i mesi di lockdown dovuti all'emergenza coronavirus. I mesi autunnali prevedono un tour de force che ha l'obiettivo di lavorare quotidianamente insieme a orchestra e coro per ritrovare l'identità sonora dei complessi scaligeri, in un arco temporale che vedrà i musicisti e il loro direttore a stretto contatto fino al 7 dicembre e alla nuova stagione.

Venerdì 4, lunedì 7 e mercoledì 9 settembre alle 20.30 Chailly dirige la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nel Duomo di Milano, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e nel Duomo Vecchio di Brescia con l'Orchestra del Teatro alla Scala, il Coro preparato da Bruno Casoni e i solisti Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape (a Bergamo sarà Michele Pertusi) in tre serate dedicate alle vittime della pandemia da Covid-19. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai5, con inizio trasmissione alle 20.15, in differita da Arte e in diretta radiofonica da Radio3.

Alle trasmissioni radiotelevisive si aggiungono anche gli schermi approntati nella Parrocchia di San Biagio e della Beata Vergine Immacolata di Codogno, e in tre chiese site in zone meno centrali della città di Milano: la Parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Rita al Corvetto, il Santuario di Santa Rita alla Barona e la Parrocchia di Sant'Agnese nel quartiere Vialba. Gli oltre 400 biglietti per la serata di venerdì 4 messi a disposizione della cittadinanza sono andati esauriti in pochi minuti.