Coronavirus: Dieni, 'votato fiducia perché con governo ma resta amarezza'

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ho votato la fiducia perché sostengo questo governo, la proposta che abbiamo avanzato riguarda una norma", quella sui vertici dei servizi segreti, "che non condividevo e che continuo a non condividere, ma non era affatto un'iniziativa contro il governo. Io ho fiducia nell'esecutivo e nel premier, certo resta l'amarezza perché si poteva gestire tutto diversamente". Lo dice all'Adnkronos Federica Dieni, prima firmataria dell'emendamento al dl proroga emergenza Covid volto a sopprimere la norma sul rinnovo dei vertici dell'Intelligence.