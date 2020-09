Coronavirus: Baldino (M5S),'fiducia scelta infelice ma Conte non in discussione'**

02 settembre 2020 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - Non ha partecipato al voto di fiducia perché è in attesa dell'esito del tampone sul Covid, ma Vittoria Baldino, deputata M5S grande sostenitrice dell'emendamento Dieni soppressivo della norma sul rinnovo dei vertici dell'Intelligence che ha creato non poche fibrillazioni nel Movimento, assicura che dietro la richiesta di cancellare l'articolo della discordia sui Servizi segreti non c'era nessuna strategia di Palazzo. La fiducia in Conte c'è, ma la delusione, ammette, resta.

"Sono nella prima Commissione -dice all'Adnkronos - ed era unanime la consapevolezza dell'inopportunità di modificare quella legge con un decreto. Sottoscrivo le parole di Federica Dieni", la firmataria della proposta di modifica che ieri in Aula si è detta fortemente contrariata dalla scelta del governo, "per tutti i firmatari di quell'emendamento quella della fiducia non è stata una scelta felice, ma non vogliamo mettere in discussione Conte né tantomeno il governo. Smentisco piuttosto retroscena fantasiosi che non hanno nessun fondo di verità e sviliscono il ruolo del parlamentare. Pensavamo non fosse il caso di trattare una materia così delicata con un decreto, ma fosse piuttosto necessario discuterne in Parlamento. Per questo, abbiamo chiesto una soppressione tout court. La fiducia è stata votata tranquillamente, ora valuteremo come comportarci rispetto al voto del provvedimento".