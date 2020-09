02 settembre 2020 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - Dell'assenza in Aula oggi per il voto di fiducia al dl proroga dell'emergenza Covid-19 "avevo provveduto ad informare tempestivamente il Direttivo, che era a conoscenza delle ragioni della mia assenza". Lo puntualizza la deputata M5S Iolanda Di Stasio, tra i 28 deputati del Movimento 5 stelle che non hanno preso parte al voto di fiducia.