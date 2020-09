Migranti: Musumeci, 'governo svuoterà hotspot Lampedusa a giorni'

02 settembre 2020 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il governo ci ha illustrato alcune iniziative ma slegate da un calendario. Abbiamo dimostrato con i numeri che gli hot spot e i centri d'accoglienza vanno chiusi e svuotati per essere adeguati alle misure anti-Covid. Ci hanno detto che interverranno su Lampedusa già nei prossimi giorni". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, all'uscita da Palazzo Chigi subito dopo l'incontro sull'emergenza migranti.

"I lampedusani hanno bisogno di fatti concreti - ha aggiunto - abbiamo chiesto lo stato d'emergenza ma ci è stato risposto che c'è già in tutta l'Italia. Propongono soluzioni economiche per quell'isola, vedremo nei prossimi giorni. Noi abbiamo chiesto più navi per evitare che i migranti restino nell'hotspost, il governo dice che ne arriveranno 3 nei prossimi giorni, navi per la quarantena. Vedremo...".