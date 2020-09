03 settembre 2020 a

Palermo, 3 set. (Adnkronos) - Sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia (Messina) nei pressi della zona in cui sono stati trovati i resti del piccolo Gioele. "Non si sa se sono ossa umane o resti animali", spiegano fonti investigative all'Adnkronos. I resti ritrovati verranno adesso analizzati dagli esperti che in questi giorni stanno esaminando i resti del bambino di 4 anni.